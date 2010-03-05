Необходимо написать слово-логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт36 заявок538 просмотров

Необходимо написать определенным образом слово НЕКОГДА, в нескольких вариантах для WEB проекта, призванного экономить людям время. Для принятия решения, необходимы будут предварительные наброски, что бы понять "в теме" человек или нет.

15 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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