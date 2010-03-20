Приватно для Pandochka

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Завершен1 заявка143 просмотра

Перерисовать логотип сайта.

15 лет назад
egorika
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Заказывали еще один логотип. Лена справилась на 10+
Pаботаю с Татьяной не первый раз,очень приятная заказчица. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад