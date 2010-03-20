Добрый день, необходимо скорректировать логотип( подобрать другие шрифты, цвет) Название: "Soyz" и по русски. цвета желтый, голубой, белый, черный( на выбор) Оплата Яндекс-Деньги. Жду от Вас предложений с ценами ...
Приватно для Pandochka
Перерисовать логотип сайта.
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