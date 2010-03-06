Логотип для названия "Борисфен"

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен87 заявок3679 просмотров
#1$30

Необходим Логотип для названия фирмы "Борисфен"

"Борисфен" - старое название реки Днепр

Логотип так же должен хорошо смотреться в ч\б цвете, быть хорошо читаем, запоминающимся, стильным.

Предпочтения: скифско-сарматская тематика

15 лет назад
vetallift
Виталий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Победитель конкурса

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
#1