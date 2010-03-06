Сделать блик логотипа в png раскладке

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  2. Логотипы и Знаки
Закрыт5 заявок281 просмотр

Есть png. На странице 3 логотипа. Надо сделать переливание через раскадровку, не флэш

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15 лет назад
MD_MIT
Мит 
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16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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