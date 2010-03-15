Логотип строительной компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен161 заявка7848 просмотров
#1$200

И снова здравствуйте!

Сегодня делаем логотип строительной компании.

Название компании: СМК. (Строительная Московская Компания)

Нужен строгий, серьезный, современный логотип. Цветовая гамма - предположительно синяя. Времени у нас - эта неделя (рабочая).

Победителю - 200 американских рублей :)

Особые условия конкурса:

1. В личку сообщения и работы не принимаю.

2. Участие в конкурсе не оплачивается. Все деньги - только победителю.

3. Работы в проект выкладываем только в виде картинок. Запароленные архивы игнорируются.

15 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победитель конкурса

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#1
Отличный специалист! 1. Сразу угадал с идеей логотипа. Прислал много вариантов, но именно первый вариант нам и подошел! 2. Моментально вышел на связь и выслал корректные исходники. 3. Общение строго по делу, никаких лишних вопросов. В целом: я остался доволен работой Евгения и всем его рекомендую. Приятно сталкиваться на фрилансе с серьезными людьми, надеюсь еще поработаем ;)
Владимир человек серьёзный и ответственный, что даёт 100% гарантию в заказчике, что всё будет положительно с его стороны. Побольше бы таких как Владимир - заказчиков! Буду рад в дальнейшем сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

revived
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
#1