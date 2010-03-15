Логотип строительной компании

Отличный специалист! 1. Сразу угадал с идеей логотипа. Прислал много вариантов, но именно первый вариант нам и подошел! 2. Моментально вышел на связь и выслал корректные исходники. 3. Общение строго по делу, никаких лишних вопросов. В целом: я остался доволен работой Евгения и всем его рекомендую. Приятно сталкиваться на фрилансе с серьезными людьми, надеюсь еще поработаем ;)