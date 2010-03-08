Логотип для сайта

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Закрыт23 заявки405 просмотров

Для сайта pickescort.com нужно улучшить логотип. Подобрать цвет по дизайн, прорисовать более четко и т.д. Вообщем произвести работу над существующем вариантом. ICQ 354135216

15 лет назад
paddington
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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