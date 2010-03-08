Веселый череп с бакенбардами (стиль гражданской войны в Штатах), в очках типа Ray-Ban, в военной американской кепке, с сигарой в зубах, плюс короткий адрес сайта типа xxxxxxx.xx. Все вписывается в круг (в роли фона, возможно, ...
Логотип для сайта
Для сайта pickescort.com нужно улучшить логотип. Подобрать цвет по дизайн, прорисовать более четко и т.д. Вообщем произвести работу над существующем вариантом. ICQ 354135216
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