Логотип для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок365 просмотров

Разработка логотипа для сайта в котором будут размещаться статьи-отчеты-фото-видео о самостоятельных поездках и планировании отдыха.

15 лет назад
vveco
55 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад
$10
1 день
Суть пожеланий схватывает "на лету" проявляет творческий и инициативный подход. Работой доволен!
Отличный заказчик как в оплате так и в требованиях.

Заявки фрилансеров

anthonylan
Лэн 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов(-3)
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лого турбаза

    $55

    Турбаза "Збурьевский кут" - рыбалка, охота, активный отдых. Лого есть - устарел. Нужен современный дизайн. Дизайн сайта, рабочий, в приложении Принимаю варианты по сайту

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подправить логотип до "глянца"

    Добрый вечер уважаемые! Снова нужна Ваша помощь, на сей раз необходимо привести логотип в приличный вид, делал не совсем спец в области фотошопа, поэтому выслушаю предложения по приведению в "глянцевый" вид. Спасибо!

    Логотипы и Знаки6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разместить три слова в размер аватары

    $9

    Требуется рисунок из трех слов в формате и разрешении, который будет возможно в дальнейшем использовать: в полиграфии (визитка, конверт, бланк, футболка). на баннерах в сети. как аватар в социальных сетях. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Делаем 2D, 3D и 4D =) Логотип для 5D Кино на ВВЦ!

    $100

    Нужен человек, который создаст 5D Кинотеатру на ВВЦ новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный! ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Придумать логотип для проекта

    $30

    Требуется придумать лого для проекта elbilet.ru Система по продаже билетов в развлекательные центры (кино, цирк, театр и проччее) онлайн и через терминалы. На страничке есть примерное лого, но оно нам не нравится! ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для стандартного шаблона на WP

    $50

    ССылка http://teplodoma.info Это будет потребительское общество Размер 400*40 рх конечное название файла logo.png Не разбираюсь в этом, но думаю будет полезно , что для создания используется logo.psd Исходник ...

    WordPress
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Логотип для Melodic Death metal группы

    $35

    Необходимо создать логотип для Modern Melodic Death группы. В музыке присутствуют электронные сэмплы, что придает cyber характер звучанию, другими словами это синтез электронной музыки и метала, просьба учесть это при создании логотипа. К сожалению нормальных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип и визитка

    $40

    Нужно разработать логотип и визитку для сайта, занимающегося автоэкспертизой. Т.е. тематика - машины. Примеры аналогичны работ в портфолио обязательны. Сроки - неделя.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад