Придумать логотип для проекта

# 1 — $ 30

Требуется придумать лого для проекта elbilet.ru

Система по продаже билетов в развлекательные центры (кино, цирк, театр и проччее) онлайн и через терминалы.

На страничке есть примерное лого, но оно нам не нравится! Тем более что использовано запрещенное слово - Национальный.

В общем Ждем от Вас креативных решений!