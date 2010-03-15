Придумать логотип для проекта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен76 заявок2977 просмотров
#1$30

Требуется придумать лого для проекта elbilet.ru

Система по продаже билетов в развлекательные центры (кино, цирк, театр и проччее) онлайн и через терминалы.

На страничке есть примерное лого, но оно нам не нравится! Тем более что использовано запрещенное слово - Национальный.

В общем Ждем от Вас креативных решений!

15 лет назад
Blade2403
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

artdirector
Валентин 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
#1
Хорошо выполненная креативная работа! Так держать! Работой полностью доволен.
Хорошее ТЗ, Хорошая работа, было приятно работать, оплата своевременная. Советую.

Заявки фрилансеров

artdirector
Валентин 
41 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
#1

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