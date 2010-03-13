Логотип для Melodic Death metal группы

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок464 просмотра

Необходимо создать логотип для Modern Melodic Death группы. В музыке присутствуют электронные сэмплы, что придает cyber характер звучанию, другими словами это синтез электронной музыки и метала, просьба учесть это при создании логотипа. К сожалению нормальных записей нет, но в принципе я могу предоставить электронный микс. Тексты песен направлены на компьютерные технологии, кибер панк и хакерство.

15 лет назад
cybermidnight
Кибер 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$35
1 день
Хороший специалист. Выполнил все что я хочу, спокойно отнесся к куче моих "Ну нет..это не много не то", "А можно тут в малиновый цвет покрасить?", "А вот тут подлиннее на 1.52 пикселя" =) Советую
Очень приятный заказчик. Грамотно изложил требования, адекватно реагирует на предложения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nofate35
Дима 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад

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