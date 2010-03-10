Логотип для стандартного шаблона на WP

$50
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Закрыт15 заявок305 просмотров

ССылка

http://teplodoma.info

Это будет потребительское общество

Размер 400*40 рх

конечное название файла logo.png

Не разбираюсь в этом, но думаю будет полезно , что для создания используется logo.psd

Исходник для лого прилагаю

Логотип необязательно делать длинный с надписью, можно что-нибудь с солнцем сделать на Ваш вкус

Исходник логотипа в eps не прикрепляется, позже почтой пришлю

Или доработать этот шаблон, создать другой для WPMU в стиле логотипа, Ваши предложения виду работ и бюджету.

Друзья, работа заканчивается, исполнитель Den Tolkodubov, работой доволен.

WordPress
15 лет назад
bzm
56 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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