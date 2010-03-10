Необходимо создать логотип для Modern Melodic Death группы. В музыке присутствуют электронные сэмплы, что придает cyber характер звучанию, другими словами это синтез электронной музыки и метала, просьба учесть это при создании логотипа. К сожалению нормальных ...
Логотип для стандартного шаблона на WP
ССылка
Это будет потребительское общество
Размер 400*40 рх
конечное название файла logo.png
Не разбираюсь в этом, но думаю будет полезно , что для создания используется logo.psd
Исходник для лого прилагаю
Логотип необязательно делать длинный с надписью, можно что-нибудь с солнцем сделать на Ваш вкус
Исходник логотипа в eps не прикрепляется, позже почтой пришлю
Или доработать этот шаблон, создать другой для WPMU в стиле логотипа, Ваши предложения виду работ и бюджету.
Друзья, работа заканчивается, исполнитель Den Tolkodubov, работой доволен.
Заявки фрилансеров
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