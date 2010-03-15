Разместить три слова в размер аватары

# 1 — $ 9

Требуется рисунок из трех слов в формате и разрешении, который будет возможно в дальнейшем использовать:

в полиграфии (визитка, конверт, бланк, футболка).

на баннерах в сети.

как аватар в социальных сетях.

На рисунки слова:

Англия

Покупки

Britshop

Нет необходимости в рисунках. Важно, что бы читалось. Бросалось в глаза. В мозг должны вбиваться эти три слова. Они должны быть видны при размещении на рисунки небольших размеров в аватарах на социальных сетях.