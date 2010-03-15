Разместить три слова в размер аватары

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка1704 просмотра
#1$9

Требуется рисунок из трех слов в формате и разрешении, который будет возможно в дальнейшем использовать:

в полиграфии (визитка, конверт, бланк, футболка).

на баннерах в сети.

как аватар в социальных сетях.

На рисунки слова:

Англия

Покупки

Britshop

Нет необходимости в рисунках. Важно, что бы читалось. Бросалось в глаза. В мозг должны вбиваться эти три слова. Они должны быть видны при размещении на рисунки небольших размеров в аватарах на социальных сетях.

15 лет назад
zold
56 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

A-ONE
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
#1
Спасибо за работу. Идеальное решение. Буду обращаться еще.
Чётко и ясно сформулированное задание. Никаких проблем. Приятно работать.

Заявки фрилансеров

A-ONE
Илья 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
#1

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