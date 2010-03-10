Прорисовать: логотип, кнопка, фавикон

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок265 просмотров

Нужно сделать для мото сайта:

1) логотип

2) фавикон

3) кнопку

Во вложении мои некоторые наброски в Painte)))

Главное требование к элементам - эффект глянца, то есть чтоб логотип и кнопка выглядели как будто они переливаются. Как пример можно взять логотип программы "Шустер LIVE" сама надпись LIVE. Если предложите другие варианты логотипа, можно будет оговорить за отдельную плату.

15 лет назад
Chaos
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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