Нужен человек, который создаст 5D Кинотеатру на ВВЦ новый логотип. Логотип, который выразит все эмоции и новые ощущения, которые получают на наших сеансах посетители – яркий, динамичный и необычный! ...
Прорисовать: логотип, кнопка, фавикон
Нужно сделать для мото сайта:
1) логотип
2) фавикон
3) кнопку
Во вложении мои некоторые наброски в Painte)))
Главное требование к элементам - эффект глянца, то есть чтоб логотип и кнопка выглядели как будто они переливаются. Как пример можно взять логотип программы "Шустер LIVE" сама надпись LIVE. Если предложите другие варианты логотипа, можно будет оговорить за отдельную плату.
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