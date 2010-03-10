Прорисовать: логотип, кнопка, фавикон

Нужно сделать для мото сайта:

1) логотип

2) фавикон

3) кнопку

Во вложении мои некоторые наброски в Painte)))

Главное требование к элементам - эффект глянца, то есть чтоб логотип и кнопка выглядели как будто они переливаются. Как пример можно взять логотип программы "Шустер LIVE" сама надпись LIVE. Если предложите другие варианты логотипа, можно будет оговорить за отдельную плату.