Калькулятор стоимости. Внести поправки в готовый на на JavaScript и AJAX. Параметры: 1. стоимость товара (вводит клиент) 2. кол-во (вводит клиент) 3. стоимость доставки до склада (вводит клиент) 4. итого товар (1х2) + комиссия системы в % = ...
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗА ИЛИ РАБОЧЕГО МЕСТА.
1. Если серьёзно интересует заказ или рабочее место, то пожалуйста, потратьте 2-5 минуты и опишите свои навыки, возможности, заслуги и успехи. Желательно с относящимися к заданию-вакансии конкретными примерами.
2. Не стесняйтесь ссылаться на свои сертификаты, дипломы, правительственные награды, международные публикации, положительные отзывы и рекомендации.
3. Указанные цены на проект/вакансию не являются окончательными - все подлежит обсуждению.
4. Пожалуйста, оставляйте свои предложения в самом проекте/вакансии, не надо без этого писать предложения в личку.
5. Боюсь что, обращения по типу "готов на все! стучись в аську – обсудим" не подходят. Если есть вопросы – предложения, пожалуйста, пишите их сразу письмом на е-почту или в личные сообщения.
7. При работаете по предоплате – будьте готовы использовать сервис безопасного проведения сделок (http://www.weblancer.net/help/16.html/).
Не посредник, общаетесь на прямую с заказчиком.
- $100Веб-программирование18 заявокЗакрыт11 лет назад
Поставить на крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html Перенести вот этот сайт www.divingfinder.com . — установка, настройка базовых стандартных функций. Английский язык, мультиязычность. Поставить стандартный шаблон — предоставляется. Поставить готовый ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
создать граббер. желательно на Ruby В предложении ПОЖАЛУЙСТА обязательно пишите свою цену, крайний срок сдачи и на чем будет готовый скрипт. Предпочтение Ruby. http://www.cskills.org/awardsonline/default.aspx LOGINS: WIM14581/apples! Candidates record -> surename: Davies DOB: 09/12/1987 Registered to centre - UNTICK in search results click 'select' ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Редактирование текстов на сайте.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно найти фьючерсные контракты наНаполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется человек, способный установить и настроить API интернет магазина. Заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Есть несколько подобных задач на очереди.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Поставить на сайт Product Advertising API amazon. Под ключ. http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=3426 Пожалуйста, в предложении указывайте срок и цену. Required Knowledge and Skills Use of this guide assumes you are familiar with the following: • XML (For an overview, go to ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Модернизировать скрипт AJAX. ТЗ по запросу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Калькулятор стоимости. Параметры: 1. стоимость товара (вводит клиент) 2. кол-во (вводит клиент) 3. стоимость доставки до склада (вводит клиент) 4. итого товар (1х2) + комиссия системы в % = сумма стоимости товара 5. вес товара (вводит клиент) 6. страна (выпадающий список) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $9
Требуется рисунок из трех слов в формате и разрешении, который будет возможно в дальнейшем использовать: в полиграфии (визитка, конверт, бланк, футболка). на баннерах в сети. как аватар в социальных сетях. На рисунки слова: Англия Покупки Britshop Нет необходимости в рисунках. Важно, что бы ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Баннеры - для магазина + шапка. В шапке - поменять название сайта и слоган. Есть исходники. Баннеры - нужно сделать набор из 4 баннеров + кнопка. Рекламируем адрес сайта(брэнд) + слоган. Есть исходники на все. 468х60 и ...Баннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть образец картинки. Нужно создать подобную с темой не Америки, а Англии (возможно скажем карта Англии со стрелками на СССР). Не потеряв по дороге смысл. Размер картинки - 730х191. Картинка - для сайта, соответственно ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
http://www.webcreateuk.com/rusbrit/index.php?tstyle=style3 вот с таким бэкграундом нужна картинка(Versality) 400х100 == надпись РУССКАЯ БРИТАНИЯ и ниже - адрес сайта RussianBritain.com В приложении - картинка из шаблона. Это НЕ логотип сайта, ничего их этой картинки использовать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Нужен 1 баннер для сайта: 468x60 Нужен gif гиф анимационный баннер, в котором будет меняться текст на не меняющемся фоне. Слоганов (кадров в баннере) - 5. флэш не нужен! На светло сером фоне ( ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Разыскивается Joomla специалист в помощь работающему в компании программисту. Объем работ минимум на 20 часов в неделю есть всегда. Оплата сдельная. В основном - собственные проекты. Loomla + sobi. Joomla + ez reality, Joomla ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется. Английский язык. В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется ручная регистрация компаний в бизнес и вертикальный директориях. Англоязычных. Одна компания регистрируется - 5-10 директориях. Количество директорий зависит от направления бизнеса и географического месторасположения компании. Список директорий на каждую компанию предоставляется. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер. Как правило, небольшие заказы, но достаточно регулярные. Подправить, изменить, обработать фото, картинки, изготовить баннер и т д. Нудно, скучно, но постоянно... Желательно регулярно быть в сети в течении общепринятых офисных часов. Иметь скайп ...Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать набор из 4 баннеров. 468х60 и 125х125, 125x60, 120x600 Флэш не нужен. Текст в баннер "Professional website from 99.00 and Nobody can beat our prices and value for money + картинки можно взять от сюда www.quicksiteshop.ru ...Баннеры2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется дизайнер. Как правило, небольшие заказы, но достаточно регулярные. Подправить, изменить, обработать фото, картинки, изготовить баннер и т д. Желательно регулярно быть в сети в течении общепринятых офисных часов. Иметь скайп или наземную линию для связи. Оплата сдельная. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад