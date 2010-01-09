zold

Виргис zold

 
54 годаЛатвия/Рига
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Не посредник. Свои проекты.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗА ИЛИ РАБОЧЕГО МЕСТА.

1. Если серьёзно интересует заказ или рабочее место, то пожалуйста, потратьте 2-5 минуты и опишите свои навыки, возможности, заслуги и успехи. Желательно с относящимися к заданию-вакансии конкретными примерами.

2. Не стесняйтесь ссылаться на свои сертификаты, дипломы, правительственные награды, международные публикации, положительные отзывы и рекомендации.

3. Указанные цены на проект/вакансию не являются окончательными - все подлежит обсуждению.

4. Пожалуйста, оставляйте свои предложения в самом проекте/вакансии, не надо без этого писать предложения в личку.

5. Боюсь что, обращения по типу "готов на все! стучись в аську – обсудим" не подходят. Если есть вопросы – предложения, пожалуйста, пишите их сразу письмом на е-почту или в личные сообщения.

7. При работаете по предоплате – будьте готовы использовать сервис безопасного проведения сделок (http://www.weblancer.net/help/16.html/).

Не посредник, общаетесь на прямую с заказчиком.

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безопасных платежей

  • Калькулятор стоимости обновить.

    $100

    Калькулятор стоимости. Внести поправки в готовый на на JavaScript и AJAX. Параметры: 1. стоимость товара (вводит клиент) 2. кол-во (вводит клиент) 3. стоимость доставки до склада (вводит клиент) 4. итого товар (1х2) + комиссия системы в % = ...

    JavascriptAjax
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla + Sobi 2

    Поставить на крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html Перенести вот этот сайт www.divingfinder.com . — установка, настройка базовых стандартных функций. Английский язык, мультиязычность. Поставить стандартный шаблон — предоставляется. Поставить готовый ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Граббер

    создать граббер. желательно на Ruby В предложении ПОЖАЛУЙСТА обязательно пишите свою цену, крайний срок сдачи и на чем будет готовый скрипт. Предпочтение Ruby. http://www.cskills.org/awardsonline/default.aspx LOGINS: WIM14581/apples! Candidates record -&gt; surename: Davies DOB: 09/12/1987 Registered to centre - UNTICK in search results click 'select' ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить на сайт Product Advertising API amazon.

    Поставить на сайт Product Advertising API amazon. Под ключ. http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=3426 Пожалуйста, в предложении указывайте срок и цену. Required Knowledge and Skills Use of this guide assumes you are familiar with the following: • XML (For an overview, go to ...

    PHPPerl
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Калькулятор стоимости для сайта

    Калькулятор стоимости. Параметры: 1. стоимость товара (вводит клиент) 2. кол-во (вводит клиент) 3. стоимость доставки до склада (вводит клиент) 4. итого товар (1х2) + комиссия системы в % = сумма стоимости товара 5. вес товара (вводит клиент) 6. страна (выпадающий список) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разместить три слова в размер аватары

    $9

    Требуется рисунок из трех слов в формате и разрешении, который будет возможно в дальнейшем использовать: в полиграфии (визитка, конверт, бланк, футболка). на баннерах в сети. как аватар в социальных сетях. На рисунки слова: Англия Покупки Britshop Нет необходимости в рисунках. Важно, что бы ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннеры для магазина товаров из Англии

    $50

    Баннеры - для магазина + шапка. В шапке - поменять название сайта и слоган. Есть исходники. Баннеры - нужно сделать набор из 4 баннеров + кнопка. Рекламируем адрес сайта(брэнд) + слоган. Есть исходники на все. 468х60 и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Картинка в дизайн-размер сайта

    $50

    Есть образец картинки. Нужно создать подобную с темой не Америки, а Англии (возможно скажем карта Англии со стрелками на СССР). Не потеряв по дороге смысл. Размер картинки - 730х191. Картинка - для сайта, соответственно ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Картинка в шапку сайта

    $50

    http://www.webcreateuk.com/rusbrit/index.php?tstyle=style3 вот с таким бэкграундом нужна картинка(Versality) 400х100 == надпись РУССКАЯ БРИТАНИЯ и ниже - адрес сайта RussianBritain.com В приложении - картинка из шаблона. Это НЕ логотип сайта, ничего их этой картинки использовать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер для сайта

    $50

    Нужен 1 баннер для сайта: 468x60 Нужен gif гиф анимационный баннер, в котором будет меняться текст на не меняющемся фоне. Слоганов (кадров в баннере) - 5. флэш не нужен! На светло сером фоне ( ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Joomla специалист

    Разыскивается Joomla специалист в помощь работающему в компании программисту. Объем работ минимум на 20 часов в неделю есть всегда. Оплата сдельная. В основном - собственные проекты. Loomla + sobi. Joomla + ez reality, Joomla ...

    HTMLJoomlaVirtuemart
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Joomla + Sobi 2 , поставить, настроить

    $25

    Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется. Английский язык. В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация сайтов в каталогах-дерикториях

    Требуется ручная регистрация компаний в бизнес и вертикальный директориях. Англоязычных. Одна компания регистрируется - 5-10 директориях. Количество директорий зависит от направления бизнеса и географического месторасположения компании. Список директорий на каждую компанию предоставляется. ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется дизайнер

    Требуется дизайнер. Как правило, небольшие заказы, но достаточно регулярные. Подправить, изменить, обработать фото, картинки, изготовить баннер и т д. Нудно, скучно, но постоянно... Желательно регулярно быть в сети в течении общепринятых офисных часов. Иметь скайп ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннеры. Набор из 4 баннеров.

    $50

    Нужно сделать набор из 4 баннеров. 468х60 и 125х125, 125x60, 120x600 Флэш не нужен. Текст в баннер "Professional website from 99.00 and Nobody can beat our prices and value for money + картинки можно взять от сюда www.quicksiteshop.ru ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайнер

    Требуется дизайнер. Как правило, небольшие заказы, но достаточно регулярные. Подправить, изменить, обработать фото, картинки, изготовить баннер и т д. Желательно регулярно быть в сети в течении общепринятых офисных часов. Иметь скайп или наземную линию для связи. Оплата сдельная. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
4erniLa
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
SEO дружественные слоганы на сайт
Все отлично!
Все отлично. Получил буквально за три минуты. Разместил еще один заказ.
Ответный отзыв
CalmNad
Денис 
46 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Установка скрипта на сайт
Давно все было. Не помню уже ;).
Спасибо. все быстро и без вопросов.
Ответный отзыв
jafsav
52 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Парсинг
задание было четко сформулировано, что и позволило ранее намеченного срока завершить работу
Все быстро, четко. Профессиональное отношение. Искренняя готовность разобраться. Получили с первого раза именно то, что было нужно. Рекомендую. Спасибо!
Ответный отзыв
Neizerth
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Работа для специалиста Google Earth
Великолепный работодатель!
Спасибо. помог разобраться. быстро подготовил необходимую информацию и рекомендации.
Ответный отзыв
Chistoff
39 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Сайт каталог товаров - магазин. На Wordpress.
Замечательный заказчик, оплата в срок. Приятно иметь дело.
Отличная работа. Кроме установки - исполнитель грамотно русифицировал скрипт, самостоятельно связался с разработчиками, внес необходимые коррекции в код. Проверил работоспособность и предоставил действительно полностью рабочий инструмент. Большое спасибо! Обязательно буду обращаться в дальнейшем. Рекомендую - специалист по Wordpress (при этом не включает обезьяну с ценами на установку, как многие тут).
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