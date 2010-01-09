Не посредник. Свои проекты.

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАКАЗА ИЛИ РАБОЧЕГО МЕСТА.

1. Если серьёзно интересует заказ или рабочее место, то пожалуйста, потратьте 2-5 минуты и опишите свои навыки, возможности, заслуги и успехи. Желательно с относящимися к заданию-вакансии конкретными примерами.

2. Не стесняйтесь ссылаться на свои сертификаты, дипломы, правительственные награды, международные публикации, положительные отзывы и рекомендации.

3. Указанные цены на проект/вакансию не являются окончательными - все подлежит обсуждению.

4. Пожалуйста, оставляйте свои предложения в самом проекте/вакансии, не надо без этого писать предложения в личку.

5. Боюсь что, обращения по типу "готов на все! стучись в аську – обсудим" не подходят. Если есть вопросы – предложения, пожалуйста, пишите их сразу письмом на е-почту или в личные сообщения.

7. При работаете по предоплате – будьте готовы использовать сервис безопасного проведения сделок (http://www.weblancer.net/help/16.html/).

Не посредник, общаетесь на прямую с заказчиком.