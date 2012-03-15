borinshtein

Здравствуйте. Требуется разработать сайт для строительной компании. Функционал должен включать в себя возможность резервирования квартиры на сайте. А так же бекэнд для сотрудников компании для работы с резервами (делать свои резервы, отмечать проданные, снимать резерв и ...
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
1) http://cl103457.tmweb.ru/index.php/2012-03-15-12-34-18 меню кривое, вот его надо довести до ума и из-за этого меню футер пляшет. сделать футер как на странице "прайс-лист" везде 2) так же проблемы с визивигом, не вставляются изображенияВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
http://cl103457.tmweb.ru раздел "прайс-лист" 1) Кнопка "оформить заказ" должна быть одна и в конце. По клику на нее должно появляться окно ,которое сейчас появляется после нажатия на "Выставить счёт/Изменить".(появляется сейчас после оформления заказа). Только это окно надо ...Закрыт12 лет назад
Меню аккордион почему то не работает. тут образец http://www.joomlack.fr/en/joomla-extensions/accordeonmenu-ck тут что получилось http://cl103457.tmweb.ru/index.php/2012-03-15-12-32-12 Во-первых, все открыто сразу (только в ГуглХром, Сафари и Фаирфокс раскрывают аккардион нормально) Во-вторых, растянуло что-то меню на ширину, точнее не до позици right, а ...Закрыт12 лет назад
Надо вывести товары в таблицу, примерно так. http://www.forum.virtuemart.ru/download/file.php?id=632&mode=view Начало есть: http://cl103457.tmweb.ru/index.php/component/virtuemart/?Itemid=103Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Собственно тема сообщения обо всем повествует.Закрыт12 лет назад
Здравствуйте. Всегда использовал шаблоны от Joomlart. Там есть класс caption для красивого отступа от изображений. Может я не разобрался в шаблонах от Yootheme, но такого не нашел. Вот собственно это и надо реализовать. Но чтобы ...Закрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуются профессионалы для оптимизации и продвижения информационного портала "Твоя Пенза". tvoyapenza.ruПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Есть плеер от сервиса Uppod.ru Нужно натянуть дизайн ( http://img855.imageshack.us/img855/4739/pipafisharazvlecheniaty.gif ) Как я понял надо применить uppod AJAX ( http://uppod.ru/player/ajax/ ) Или другой вариант - нужен плеер с данным дизайном (см. ссылку выше) для воспроизведения радио.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Сайт tvoyapenza.ru В фотоотчётах реализовать возможность отмечать людей на фото, как в контакте. И добавить возможность комментирования каждого фото.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Сайт сделан на Битриксе. Сейчас возможно комментить только фотоотчет целиком, хотелось бы что бы можно было комментить каждое фото. http://tvoyapenza.ru/photoreports/parties/dub_wars_episode_ii_photoreport/Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт http://otkudaikuda.ru/ Там есть сервисы "Как доехать" и "Схема движения транспортных средств". Реализовано на Яндекс.Картах. Задача - реализовать аналогичное! Город Пенза.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Существует профиль пользователя. Существует каталог компаний. Надо реализовать чтобы на странице фирмы была кнопка "Мне нравится". Пользователь наживает и на странице фирмы появляется список тех кому нравится. А на странице пользователя появляется список компаний, по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Сайт melodiasna.ru Надо добавить изображение над меню.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть интро для сайта. Нужно вставить логотип компании. Внести некоторые изменения и укоротить. Шаблон http://narod.ru/disk/21610841000/as1fd0gh5hj8yu7e.rar.htmlВеб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте Сайт xoroshee-delo.ru В разделе онлайн - заказ подсчет в корзине идет путем умножения количества на цену, там же присутствует поле вес. Там вот надо добавить умножение на вес.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Требуется создать дизайн городской портал и сверстать под Битрикс. Городской портал например как е1.ру Желательно сразу указывать стоимость проекта и сроки.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт melodiasna.com. Нужно вместо этой длинной голубой полосы и логотипа вставить фото. Фото уже готово.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Есть БД. Надо по примеру описать концептуальное, логическое и физическое проектирование.Базы данных3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Нужна консультация специалиста. Есть несколько вопросов. Желательно постоянное присутсвие онлайн.Базы данных1 заявкаЗакрыт14 лет назад