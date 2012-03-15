borinshtein

Денис borinshtein

 
35 летРоссия/Пенза
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tboy
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
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Все отлично! Рекомендую!
Выполнил работу быстро, качественно. Буду сотрудничать в дальнейшем и по вопросам других проектов. Спасибо.
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SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
[VirtueMart 1.1.4] Нужна помощь в переделке.
Никаких претензий к заказчику, все четко и вовремя. Очень рад рад сотрудничеству.
Сергей справился очень оперативно и четко выполнил работу. Был рад сотрудничать=)
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pixx
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-2)
$5
10 баллов
14 лет назад
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Прекрасный заказчик. Четкое задание. Детальное пояснение. Рекомендую всем.
Сергей очень быстро и грамотно выполнил задание, стоимость так же порадовала))) Приятно иметь дело с отвественными людьми!=) Спасибо)))
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ra444
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Отредактировать логотип.
Очень приятно было иметь дело с Денисом. Четкое задание,оплата в срок и позитивное общение бонусом, что еще нужно от хорошего заказчика? :) Рекомендую.
Руслан оперативно откликнулся, постоянно был на связи. Выполнил работу быстро и качественно. Сделал даже более, предоставив несколько вариантов. Проект был выполнен успешно! Спасибо за работу)
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professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Организационный контроль и кадр-й мен-т
Денис - отличный заказчик. Рекомендую!
Работаю с Ольгой уже во второй раз и снова доволен!=) Оперативно выполнила задание, что важно даже раньше срока несмотря на большой объем. Все выполнено четко и без лишних вопросов, что говорит о профессионализме))) Спасибо!
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