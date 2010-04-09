[VirtueMart 1.1.4] Нужна помощь в переделке.

Здравствуйте. В таблице присутствую колонки:

Название

Артикул

Маленькая картинка

Описание

Обновить

Нужно удалить некоторые колонки и добавить свои (точнее мне надо удалить "мал.картинка" , "описание" и добавить "Вес" и "Фасовка")

И еще,нужно удалить ссылку из этой таблицы на расширенную информацию о товаре?

Как вы понимаете мне не надо с товара переходить никуда, просто добавить его в корзину нажатием кнопки и изменением количества.