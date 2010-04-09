[VirtueMart 1.1.4] Нужна помощь в переделке.

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Завершен3 заявки165 просмотров

Здравствуйте. В таблице присутствую колонки:

Название

Артикул

Маленькая картинка

Описание

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Нужно удалить некоторые колонки и добавить свои (точнее мне надо удалить "мал.картинка" , "описание" и добавить "Вес" и "Фасовка")

И еще,нужно удалить ссылку из этой таблицы на расширенную информацию о товаре?

Как вы понимаете мне не надо с товара переходить никуда, просто добавить его в корзину нажатием кнопки и изменением количества.

15 лет назад
borinshtein
Денис 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Сергей справился очень оперативно и четко выполнил работу. Был рад сотрудничать=)
Никаких претензий к заказчику, все четко и вовремя. Очень рад рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад