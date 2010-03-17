Установить Social engine + шаблон + модуль SMSCoin

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок200 просмотров

Необходимо установить social engine на наш хостинг, поставить к нему шаблон:

http://2script.ru/social_engine/templates_social_engine/233-shablon-bshox.html

и модуль:

http://www.socengine.ru/add/plug/273-social-engine-smscoin-registration-plugin.html

http://www.socengine.ru/add/plug/263-smscoin-social-engine-bank.html

15 лет назад
BlackCatReal
Денис 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Хороший исполнитель, быстро и ответственно выполнил задачу, сделав даже больше чем требовалось.

Заявки фрилансеров

Mad_Zee
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад