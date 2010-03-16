Разделы, категории, модули joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки159 просмотров

В связи с нехваткой времени необходим человек, который добавит на сайт на joomla разделы и категории под материалы и разберется с модулями на главной (новости и т.д.).

Бюджет 150 руб.

Joomla
15 лет назад
triste
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров