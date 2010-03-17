Требуется создание модуля рассылок, поддерживающие курсы писем (возможно доработка Simplenews) с целью использования на мультисайте (в основе Domain Access) Кратко требования к модулю: 1. Поддержка нескольких ...
Доработки для специалиста по Bitrix
Поправить шаблон, что-то убрать, что-то добавить. Разместить кое-какую инфу. В общем много чего по мелочам.
Срочно!
Оплату обсудим, после того, как дам четкое ТЗ в аське.
Т.к. исполнитель нужен срочно, попрошу отписываться только людей с реальным опытом, портфолио и отзывами.
Все нужно делать предельно быстро, поэтому новичок не подойдет для этой работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужен опытный специалист по Bitrix, который пояснит мне не понятные мне моменты касающиеся админки сайта, шаблона. PS первый раз вижу Bitrix нужно оперативно понять, как с ним работать, так чтобы ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо прикрутить коммерческий шаблон от ТМ и модернизировать модуль members.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Собственно требуется быстро настроить CB на сайте http://localmaster.ru/Завершен15 лет назад
Нужно обновить форум с phpbb 2.22 до phpbb 3. Желательно без потери установленных плагинов.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт на чистом html, без какой-либо cms. Нужно: 1) На одной странице установить скрипт для добавления новостей, добавление сообщений доступно только админу. Например постинг осуществляется с запароленной страницы. Добавленная новость отображается сразу ...Завершен15 лет назад
Найти готовую или написать cms для онлайн бюро переводов. Функции: Регистрация клиента. Далее клиент загружает файл для оценки стоимости перевода, указывает язык, срочность, требумый уровень качества, тематику. ...Закрыт15 лет назад
Без комментариев =) Ваш ценникЗакрыт15 лет назад
Собственно все в названии кроме того что будет еще дополнительная зона для зарегистрированных вэб юзеров где будет возможность голосовать за контент остальное темплейты страниц все продемострируют - всего будет 5-6 стр ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте. Необходимо установить шаблон на Social Engine.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт15 лет назад