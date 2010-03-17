Доработки для специалиста по Bitrix

Поправить шаблон, что-то убрать, что-то добавить. Разместить кое-какую инфу. В общем много чего по мелочам.

Срочно!

Оплату обсудим, после того, как дам четкое ТЗ в аське.

Т.к. исполнитель нужен срочно, попрошу отписываться только людей с реальным опытом, портфолио и отзывами.

Все нужно делать предельно быстро, поэтому новичок не подойдет для этой работы.