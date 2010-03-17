Доработки для специалиста по Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки189 просмотров

Поправить шаблон, что-то убрать, что-то добавить. Разместить кое-какую инфу. В общем много чего по мелочам.

Срочно!

Оплату обсудим, после того, как дам четкое ТЗ в аське.

Т.к. исполнитель нужен срочно, попрошу отписываться только людей с реальным опытом, портфолио и отзывами.

Все нужно делать предельно быстро, поэтому новичок не подойдет для этой работы.

15 лет назад
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Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$17
1 день
Отличный специалист. Выполнил все поставленные задачи за 2 часа, я восторге от скорости выполнения. Такая быстрота говорит о том, что человек действительно опытный и действительно специалист высокого уровня. Благодарю 10 баллов!
Приятно сотрудничать. Дмитрий отлично разбирается в теме и с оплатой никаких проблем.

Заявки фрилансеров

lev4852
Лев 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад