Прикрутить шаблон и модуль (Джумла)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок167 просмотров

Необходимо прикрутить коммерческий шаблон от ТМ и модернизировать модуль members.

Joomla
15 лет назад
md_house
Грэгори 
53 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров