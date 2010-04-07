Существует плагин JSN Imageshow для Joomla, демо версия ограничена отображением 10ти изображений в альбоме, необходимо убрать это ограничение.
Сайт на движок. Сжатые сроки.
Верстка готова более чем на 80% осталось добавить несколько стандартных модулей.
Проект сложный - просьба не беспокоить тех, кто потенциально не готов!
Движок бесплатный.
Выбранный исполнитель
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