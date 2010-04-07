Сайт на движок. Сжатые сроки.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок281 просмотр

Верстка готова более чем на 80% осталось добавить несколько стандартных модулей.

Проект сложный - просьба не беспокоить тех, кто потенциально не готов!

Движок бесплатный.

15 лет назад
htm-group
Норманн 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$250
1 день
Профессионально подходит к задаче. Использует современные технологии! Оперативно реагирует на пожелания! Приятно работатЬ!
Идеальный заказчик! Четкая постановка задачи. Помогает в решение каких-либо задач при разработке проекта. Во время создания сайта работали как будто в одной команде. Очень приятный отпечаток. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад