Приватный проект для В. Голданова (DiamondPhoenix)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки132 просмотра

Кроссбраузерная верстка (div) готового дизайна из psd, интеграция с CMS Joomla, вывод модулей, настройка блоков. Наполнение базовым контентом (из сайта производителя).

1. Выпадающего меню нет. При верстке обязательно выводить пункты главного меню как h1

2. Сейчас на сайте картинка, потом на главной будет флешка.

3. Меню справа - модулем/отдельным меню с возможностью редактирования содержимого.

4. Станьте нашим партнером/напишите нам - модулем, с возможностью редактирования.

5. Фотографии на главной выводить из фотогалереи. Выбор галереи оставляю на ваше усмотрение, внутри расположение примерно такое же, только превью побольше, параметры уточню дополнительно, но не меньше, чем на главной. Лайтбокс.

Категорий не будет, но могут быть расширенные подписи. Разделение по страницам

Сроки: в пятницу вечером (12.02.2010) интегрированный дизайн, в воскресенье окончание работы.

Joomla
15 лет назад
elaire
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Василию! Не смотря на некоторое непонимание тяжело сводящего два слова вместе и задолбанного жизнью менеджера (то есть меня) Василий успешно ликвидировал отставание в графике проекта, вносил все необходимые правки. Рекомендую.
Приятный заказчик, мгновенная оплата.Спасибо.

Заявки фрилансеров

DiamondPhoenix
Василий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад