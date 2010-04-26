Приватный проект для В. Голданова (DiamondPhoenix)

Кроссбраузерная верстка (div) готового дизайна из psd, интеграция с CMS Joomla, вывод модулей, настройка блоков. Наполнение базовым контентом (из сайта производителя).

1. Выпадающего меню нет. При верстке обязательно выводить пункты главного меню как h1

2. Сейчас на сайте картинка, потом на главной будет флешка.

3. Меню справа - модулем/отдельным меню с возможностью редактирования содержимого.

4. Станьте нашим партнером/напишите нам - модулем, с возможностью редактирования.

5. Фотографии на главной выводить из фотогалереи. Выбор галереи оставляю на ваше усмотрение, внутри расположение примерно такое же, только превью побольше, параметры уточню дополнительно, но не меньше, чем на главной. Лайтбокс.

Категорий не будет, но могут быть расширенные подписи. Разделение по страницам

Сроки: в пятницу вечером (12.02.2010) интегрированный дизайн, в воскресенье окончание работы.