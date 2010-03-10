Помощь с плагином на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка137 просмотров

Приветствую.

Движок - Wordpress

Поставил плагин NextGEN Gallery (http://wordpress.org/extend/plugins/nextgen-gallery/)

Сложность в отображении фоток... они открываются в новом окне... пробовал догружать модули и граф пакет ставил (с флешкой)

Все также...

Вот пример:

http://mosbus.info/test/

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WordPress
15 лет назад
Vyachesla
Слава 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$20
1 день
С задачей помог. Спасибо
Очень приятно было сотрудничать с Вячеславом, легкий в общении заказчик, предоставил все что необходимо для работы.

Заявки фрилансеров

Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад