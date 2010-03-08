DLE. Изменить вид комментариев к постам.

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Завершен4 заявки198 просмотров

В конце любого поста открыто комментирование, допустим здесь http://batmann.net/2010/03/03/smeshnye-zhivotnye.html

Необходимо такой вид комментов http://floomby.ru/content/biAql4Xil0/ заменить на такой http://floomby.ru/content/a8rQg9IBjk/ Т.е., оставить просто поле для ввода текста и открытые смайлы. Загрузка картинок и урлов, как на втором скрине, не нужна. Галочка о согласии со второго скрина также не нужна.

Готов заплатить $5-10

DLE
15 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Быстро, качественно, без лишних слов. Рекомендую.
Ну тут, как всегда: простое задание, приятное неформальное общение, мгновенная оплата. Итог: 10 из 10

Заявки фрилансеров

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад