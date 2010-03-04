Нужно перенести сайт с самописного движка на какой-нибудь популярный движок, в котором есть функционал доски объявлений. Система объявлений желательно платная - через смс или веб-деньги какие-нть.
Доработка сайта на Bitrix
Для сайта www.casamobili.ru требуется доработка некоторых разделов:
1. Необходимо сделать запрос цены на карточке товара, чтоб быстро добавлялось в отложенные товары и можно было оформить заказ.
2. Сделать Коллекции (Т.е. каждый товар принадлежит какой то коллекции) вывод товаров коллекции с ценами и размерами на карточке товара и на карточке коллекции.
3. Сделать блок недавно просмотренных товаров пользователем на время его сессии.
4. Для каталога товаров сделать курс и отображение цены в валюте базовой и перевод по курсу в рублях.
5. Расширенный поиск мебели по параметрам, инфоблока товара.
Пример запроса цены и заказа:
http://mebel-mr.ru/content/4546.html
Пример недавно просмотренных товаров: http://mebel-mr.ru/products-look.html
Пример коллекций и цены: http://www.arredo.ru/model.aspx?unitId=35566
http://www.elitis.ru/tovary/9982
Ищем специалиста для постоянного сотрудничества и регулярного обновления нашего сайта.
От Вас: ОПЫТ РАБОТЫ С Bitrix, примеры работ, цены на примерное ТЗ по отдельности для каждой позиции.
Пишите сразу цены и контакты, будем связываться по icq
Заявки фрилансеров
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