Доработка сайта на Bitrix

Для сайта www.casamobili.ru требуется доработка некоторых разделов:

1. Необходимо сделать запрос цены на карточке товара, чтоб быстро добавлялось в отложенные товары и можно было оформить заказ.

2. Сделать Коллекции (Т.е. каждый товар принадлежит какой то коллекции) вывод товаров коллекции с ценами и размерами на карточке товара и на карточке коллекции.

3. Сделать блок недавно просмотренных товаров пользователем на время его сессии.

4. Для каталога товаров сделать курс и отображение цены в валюте базовой и перевод по курсу в рублях.

5. Расширенный поиск мебели по параметрам, инфоблока товара.

Пример запроса цены и заказа:

http://mebel-mr.ru/content/4546.html

Пример недавно просмотренных товаров: http://mebel-mr.ru/products-look.html

Пример коллекций и цены: http://www.arredo.ru/model.aspx?unitId=35566

http://www.elitis.ru/tovary/9982

Ищем специалиста для постоянного сотрудничества и регулярного обновления нашего сайта.

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