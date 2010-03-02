Обновить 2 сайта с Joomla 1.0.15 до 1.15.14/15

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок161 просмотр

Нужно обновить 2 сайта с Joomla 1.0.15 до 1.15.14/15.

Joomla
15 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров