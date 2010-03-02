Нужно поправить верстку на сайте и добавить в админку на phpshop одну функцию.
Обновить 2 сайта с Joomla 1.0.15 до 1.15.14/15
Нужно обновить 2 сайта с Joomla 1.0.15 до 1.15.14/15.
Заявки фрилансеров
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