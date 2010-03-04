Нужна такая доработка: (нужна СРОЧНО!!!) В магазине virtuemart 1.1.4 (Joomla 1.5.15) установлен и настроен шаблон отображения товаров, все вроде бы работает, НО! Имеются категории, где куча товаров, у каждого из ...
Настройка многосайтовости на битриксе
День добрый.
Нужен специалист для настройки многосайтовости на битриксе.
Многосайтовость была установлена. Через какое-то время обнаружил отсутствие индексного файла в корневой папке второго сайта, т.е. появились сомнения в целостности папки.
Хотелось бы установить заново или починить многосайтовость при этом не повредив первый, уже работающий сайт.
Спасибо.
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