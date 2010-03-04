Настройка многосайтовости на битриксе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки128 просмотров

День добрый.

Нужен специалист для настройки многосайтовости на битриксе.

Многосайтовость была установлена. Через какое-то время обнаружил отсутствие индексного файла в корневой папке второго сайта, т.е. появились сомнения в целостности папки.

Хотелось бы установить заново или починить многосайтовость при этом не повредив первый, уже работающий сайт.

Спасибо.

15 лет назад
brainmod
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altoff
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$15
1 день
Сработано мгновенно. Респект.

Заявки фрилансеров

altoff
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад