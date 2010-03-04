Настройка многосайтовости на битриксе

День добрый.

Нужен специалист для настройки многосайтовости на битриксе.

Многосайтовость была установлена. Через какое-то время обнаружил отсутствие индексного файла в корневой папке второго сайта, т.е. появились сомнения в целостности папки.

Хотелось бы установить заново или починить многосайтовость при этом не повредив первый, уже работающий сайт.

Спасибо.