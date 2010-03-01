День добрый. Нужен специалист для настройки многосайтовости на битриксе. Многосайтовость была установлена. Через какое-то время обнаружил отсутствие индексного файла в корневой папке второго сайта, т.е. появились сомнения в целостности ...
Modx-maxigallery-pagination (постраничный вывод)
Приветствую,
нужно в модх сделать похожую картину
[!maxigallery? &display=`embedded` &gal_query_ids=`Noord` &pics_per_row =`5` &pics_per_page=`20`!]
увидеть что например при количестве фоток 1000 шт то вывод номеров страниц будет сопровождаться цифрой - соответствующей разбивке, те 1000/20 = 10 цифр
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
задачка сделать
1|2|3| .... |10
жду предложений - отвечать буду сегодня
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