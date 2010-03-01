Modx-maxigallery-pagination (постраничный вывод)

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Приветствую,

нужно в модх сделать похожую картину

[!maxigallery? &display=`embedded` &gal_query_ids=`Noord` &pics_per_row =`5` &pics_per_page=`20`!]

увидеть что например при количестве фоток 1000 шт то вывод номеров страниц будет сопровождаться цифрой - соответствующей разбивке, те 1000/20 = 10 цифр

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10

задачка сделать

1|2|3| .... |10

жду предложений - отвечать буду сегодня

MODX
15 лет назад
NickLeagueIT
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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