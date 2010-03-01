CMS для сайта

Необходимо разместить готовый дизайн на CMS.

Система должна быть простой для освоения и работы.

Дизайн в приложении. Сайт должен растягиваться по ширине и высоте.

Техническое задание:

Первой страницей сайта д.б. флэш-заставка, с которой возможны переходы на разделы сайта. Заход на эту страницу однократный – это не главная страница, а просто заставка.

Меню сайта: верхнее – одноуровневое, левое – двухуровневое. При подключении макета к CMS оформление меню (шрифт, размер, цвета и пр.) необходимо сохранить, техническое исполнение (в виде списка или иным способом) можно поменять в зависимости от требований CMS.

В левом меню пункт первого уровня, имеющий подпункты второго уровня, может либо иметь ссылку на собственную страницу, либо ссылаться на страницу первой ссылки из соответствующего списка меню второго уровня, либо не ссылаться ни на какую страницу (будет просто раскрываться соответствующий второй уровень меню).

Должна быть возможность управлять содержимым левой, правой и нижней зон для баннеров или иной текстовой и графической информации.

Кроме редактора страниц, в системе управления необходимы следующие модули:

1. Новости.

2. Фотогалерея. Возможность создавать неограниченное количество фотоальбомов. Возможность в настройках изменять размеры превьюшек и оригиналов закачиваемых фото. Фотоальбомы должны быть устроены примерно как на сайте http://www.caoinform.ru/gallery.php.

3. Видео (размещение и показ видеороликов в формате flv). Вместо этого модуля возможно разрешение добавлять php-скрипт в область содержания определённых страниц. Для повышения безопасности должна быть возможность отключать эту опцию для тех страниц, где она не используется. Конвертация файлов flv средствами системы управления не нужна. Загрузка готовых роликов flv будет осуществляться либо через файл-менеджер системы управления, либо через отдельный FTP-клиент.

4. Обратная связь. Модуль формы отправки сообщения по e-mail. Поля «Имя», «е-mail для обратной связи» и «текст сообщения» должны быть обязательны для заполнения. Адрес, на который осуществляется отправка сообщений, должен быть изменяемым в панели управления системой.

5. Файл-менеджер для работы с файловой системой сайта (закачка, удаление, изменение прав доступа к файлам и директориям).

6. Система комментариев статей и фотографий с защитой от ботов и возможностью ее включения/отключения для отдельных страниц.

Система управления должна быть масштабируемой, т.е. должна быть возможность при необходимости приобрести (скачать) и установить дополнительные модули.

Система управления должна позволять изменять содержимое поля «тел./факс», значение ссылки «написать письмо», содержимое нижней зоны. Это требование необязательно, т.к. должна быть возможность изменять эти данные непосредственно в шаблоне (местонахождение шаблона должно быть указано при сдаче работы заказчику).

Вход в панель управления должен осуществляться с отдельной страницы. Должны быть возможности смены сочетания логин/пароль и добавления/удаления пользователей панели управления.

Ссылки на разделы сайта должны быть редактируемыми через панель управления CMS или иным способом (например, редактированием текстового файла определённого формата)