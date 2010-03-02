Доработка Virtuemart 1.1.x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки211 просмотров

Что нужно сделать:

1) В шаблон featuredProducts.tpl вывести переменные:

- $mf_name

- $product_in_stock

- $product_available_date

2) Фильтр по цене опустить между "Masterbaby.ru рекомендует!" и списком товаров, но так, чтобы фильтр по производителям остался на месте (фильтры цены и производителей используют совмесный шаблон вывода). Фильтр по производителям создавался используя материал на форуме joomlaforum.ru/index.php/...

Посмотреть можно здесь sgreen.com.ua/dv/index.ph...

3) Создать шаблон browse_1.tpl.php таким образом, чтобы в нем выводились 3 таблички с товарами. В каждой табличке по 5 товаров, которые берутся из "Рекомендуемых товаров". Таблички выводят товары с такими условиями:

5 товаров со стоимостью от 0 до 10000 руб

5 товаров со стоимостью от 10000 до 20000 руб

5 товаров со стоимостью от 20000 руб и выше

Скрин как должно быть прикрепил

Возможен вариант выполнения задания по одному из пунктов. От Вас сроки и цена. Оплата через wm

15 лет назад
andreyko84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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