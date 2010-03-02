Необходимо разместить готовый дизайн на CMS. Система должна быть простой для освоения и работы. Дизайн в приложении. Сайт должен растягиваться по ширине и высоте. Техническое задание: Первой ...
Доработка Virtuemart 1.1.x
Что нужно сделать:
1) В шаблон featuredProducts.tpl вывести переменные:
- $mf_name
- $product_in_stock
- $product_available_date
2) Фильтр по цене опустить между "Masterbaby.ru рекомендует!" и списком товаров, но так, чтобы фильтр по производителям остался на месте (фильтры цены и производителей используют совмесный шаблон вывода). Фильтр по производителям создавался используя материал на форуме joomlaforum.ru/index.php/...
Посмотреть можно здесь sgreen.com.ua/dv/index.ph...
3) Создать шаблон browse_1.tpl.php таким образом, чтобы в нем выводились 3 таблички с товарами. В каждой табличке по 5 товаров, которые берутся из "Рекомендуемых товаров". Таблички выводят товары с такими условиями:
5 товаров со стоимостью от 0 до 10000 руб
5 товаров со стоимостью от 10000 до 20000 руб
5 товаров со стоимостью от 20000 руб и выше
Скрин как должно быть прикрепил
Возможен вариант выполнения задания по одному из пунктов. От Вас сроки и цена. Оплата через wm
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