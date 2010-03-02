Доработки по phpshop

На joomle установлен virtuemart, нужно подключить красиво модули, настроить прием платежей (онлайн оплата не требуется!), а также убрать из шаблона копирайт. Кстати, примечание: создавать сайт или магазин не нужно, просто настройка. Т.е. модули уже ...