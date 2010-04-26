Перевод сайта на CMS Bitrix

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок264 просмотра

Добрый день!

Есть проект - http://muscol.ru/. В настоящее время 2-язычный, в дальнейшем - расширение.

Необходимо перевести его на CMS Bitrix.

Интересует стоимость и сроки работ по программированию ПОЭТАПНО.

P.S. Не включайте, пожалуйста, в стоимость работ - стоимость CMS, хостинга и т.д.

Также просьба обратить внимание на - ПОЭТАПНО.

"Сухие" сроки и цены не заинтересуют.

15 лет назад
boobellka
Елена 
41 год
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altoff
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$250
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

altoff
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад