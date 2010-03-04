Перенести сайт с одного движка на другой.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок208 просмотров

Нужно перенести сайт с самописного движка на какой-нибудь популярный движок, в котором есть функционал доски объявлений. Система объявлений желательно платная - через смс или веб-деньги какие-нть.

15 лет назад
amika
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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