Настроить Соби

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка73 просмотра

Нужно настроить Соби на cms Joostina.

ТЗ по запросу вышлю на почту.

Отставляйте примеры подобных работ, просьба писать только в проекте.

15 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров