Облагородить сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт19 заявок678 просмотров

Преобразовать визитку, в сайт с простой системой управления. Надо просто добавить немного графических элементов, т.е., сделать сайт более привлекательным. 50 y.e

Требования:

HTML

Форма обратной связи

Простая система управления с возможностью дополнения и корректировки разделов.

HTML
15 лет назад
seotermit
Сеокс 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров