Сайт на DLE. Почему то нельзя заходить с мобилы.

Пациент http://batmann.net

При заходе с мобилы пишет какую то белиберду и текст "mchat/block.tpl". Просил зайти еще трех человек - то же самое.

Причем теоретически, походу, "лочатся" не только заходы с мобилы. Что то с чатом, причем чат не активирован.

Кто знаком с бедой или может разобраться через teamviewer, ставьте ценник. Готов потратить 5-10$.