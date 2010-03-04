Сайт на DLE. Почему то нельзя заходить с мобилы.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки137 просмотров

Пациент http://batmann.net

При заходе с мобилы пишет какую то белиберду и текст "mchat/block.tpl". Просил зайти еще трех человек - то же самое.

Причем теоретически, походу, "лочатся" не только заходы с мобилы. Что то с чатом, причем чат не активирован.

Кто знаком с бедой или может разобраться через teamviewer, ставьте ценник. Готов потратить 5-10$.

DLE
15 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Управился за 2 минуты. Отличный собеседник. Рекомендую.
Хороший человек. Приятная неформальная беседа. Проблема была простецкая, но настроение улучшилось. 10 баллов. Успехов!

Заявки фрилансеров

Va5il
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад