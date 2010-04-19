Создание "главной страницы" для Wordpress

Простой информационный сайт нужно перенести под управление Wordpress. Этот движок будет использоваться именно как CMS.

Большинство информации уже перенесено, нужно создать главную страницу, на которой все разделы сайта будут представлены таким же образом, как и на старом сайте.

Старая верстка сайта в приложении.