Создание "главной страницы" для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок182 просмотра

Простой информационный сайт нужно перенести под управление Wordpress. Этот движок будет использоваться именно как CMS.

Большинство информации уже перенесено, нужно создать главную страницу, на которой все разделы сайта будут представлены таким же образом, как и на старом сайте.

Старая верстка сайта в приложении.

WordPress
15 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад
$130
2 дня
Все ок
Все ок. Четкое ТЗ, оплата вовремя...

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
15 лет назад