Преобразовать визитку, в сайт с простой системой управления. Надо просто добавить немного графических элементов, т.е., сделать сайт более привлекательным. 50 y.e Требования: HTML Форма обратной связи ...
Создание "главной страницы" для Wordpress
Простой информационный сайт нужно перенести под управление Wordpress. Этот движок будет использоваться именно как CMS.
Большинство информации уже перенесено, нужно создать главную страницу, на которой все разделы сайта будут представлены таким же образом, как и на старом сайте.
Старая верстка сайта в приложении.
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