Завершить разработку магазина на Virtuemart 1.1.4

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка147 просмотров

Есть ТЗ и макеты сайта (прикреплено), есть не завершенный проект http://sgreen.com.ua/dv . Нужно закончить сделать все правки соответственно ТЗ и макетам(есть psd)

Оплата через СБС или по факту. Выполение на мое хостинге. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЗ

15 лет назад
andreyko84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров