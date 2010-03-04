Преобразовать визитку, в сайт с простой системой управления. Надо просто добавить немного графических элементов, т.е., сделать сайт более привлекательным. 50 y.e Требования: HTML Форма обратной связи ...
Завершить разработку магазина на Virtuemart 1.1.4
Есть ТЗ и макеты сайта (прикреплено), есть не завершенный проект http://sgreen.com.ua/dv . Нужно закончить сделать все правки соответственно ТЗ и макетам(есть psd)
Оплата через СБС или по факту. Выполение на мое хостинге. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЗ
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