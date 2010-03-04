Завершить разработку магазина на Virtuemart 1.1.4

Есть ТЗ и макеты сайта (прикреплено), есть не завершенный проект http://sgreen.com.ua/dv . Нужно закончить сделать все правки соответственно ТЗ и макетам(есть psd)

Оплата через СБС или по факту. Выполение на мое хостинге. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ТЗ