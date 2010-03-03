Приветствую! Требуются следующие доработки: 1. По дефолту движок поддерживает вывод товаров категории "Спец-предложения", но выводятся они все вместе разом на сайте. Задача: выводить в определенной области по одному ...
Небольшая доработка virtuemarta
В данный момент www.longri.ru
надо доработать virtuemart вид и функционал до (архив во вложении )
по моим прикидкам необходимо:
1 главная страница: 8.4.1
Меню по производителям - слева
Насосы по назначению - реализовано (применение товара) надо вывести на главную
Конструкция - добавить поле как применение
Похоже можно сделать разделение по блокам Насосы по конструкции/ Насосное оборудование , в будущем добавятся частотные преобразователи
страница товара 8.4.4
слева оставить меню по производителю
в центральной части сейчас реализовано: миниатюрка, описание, применение привести к виду как нарисовал дизайнер.
Добавить текстовый блок для верстки Документации
Внизу документации вывести блок сопутствующие товары.
Добавить текстовый блок для верстки Условных обозначений
Блок условное обозначение и список товара ширина 2/3
на главную сайта вывести блок самых рейтинговых товаров
Выбранный исполнитель
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