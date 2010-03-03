Небольшая доработка virtuemarta

В данный момент www.longri.ru

надо доработать virtuemart вид и функционал до (архив во вложении )

по моим прикидкам необходимо:

1 главная страница: 8.4.1

Меню по производителям - слева

Насосы по назначению - реализовано (применение товара) надо вывести на главную

Конструкция - добавить поле как применение

Похоже можно сделать разделение по блокам Насосы по конструкции/ Насосное оборудование , в будущем добавятся частотные преобразователи

страница товара 8.4.4

слева оставить меню по производителю

в центральной части сейчас реализовано: миниатюрка, описание, применение привести к виду как нарисовал дизайнер.

Добавить текстовый блок для верстки Документации

Внизу документации вывести блок сопутствующие товары.

Добавить текстовый блок для верстки Условных обозначений

Блок условное обозначение и список товара ширина 2/3

на главную сайта вывести блок самых рейтинговых товаров