Сверстать шаблон под CMS Typolight

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок136 просмотров

Необходимо сверстать шаблон для сайта на typolight.

Требования:

1. Кросброузерность

2. Валидность кода.

15 лет назад
2dprint
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров