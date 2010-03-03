Преобразовать визитку, в сайт с простой системой управления. Надо просто добавить немного графических элементов, т.е., сделать сайт более привлекательным. 50 y.e Требования: HTML Форма обратной связи ...
Поправить хак покупки без регистрации.
Кормады, нужно поправить код Интернет-магазина VirtueMart версия 1.0.15. Джумла 1.0.15 Lavra.
Короче, установлен магазин, товар вбит и все работает, но заказчик захотел сделать покупку товара без регистрации, чтож и такое возможно. Был установлен хак "Покупки без регистрации" и никаких ошибок кроме одного сообщения а именно: "У Вас нет прав для просмотра этого ресурса. Вы должны зайти как пользователь.". Т.е. именно то что выполняет данный хак и не работает! Знаю, что решается очень не сложно, где то нужно поправить права на доступ, но где не могу найти...
Предпочтение отдается только профи работающими с CMS Joomla и непосредственно с VirtueMart.
Адрес сайта: http://100masel.ru
Хак прикрепил...
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