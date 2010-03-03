Доработка сайта, и (или) перенос на новую цмс

Необходимо прикрутить к сайту www.volgostom.ru, который в данный момент работает на джумле, каталог клиник (если есть такой модуль, если нет - написать с нуля), подобный тому, что на stomport.ru. Также требуется подключить систему консультаций со специалистами как на dentalworld.ru и модуль, показывающий статьи с видео (на главной странице внизу, с возможностью прокрутки).

Рассмотрим варианты, если лучше портировать сайт на другую цмс. Варианты - drupal, wordpress. Можем рассмотреть самописные цмс, если потянут. Дизайн уже есть, сверстаем сами. Хотелось бы узнать во сколько все это оцените + сроки.