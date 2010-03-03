Функциональные доработки ShopCMS

Приветствую!

Требуются следующие доработки:

1. По дефолту движок поддерживает вывод товаров категории "Спец-предложения", но выводятся они все вместе разом на сайте.

Задача: выводить в определенной области по одному товару, подпадающему под категорию "спец-предложения". При перезагрузке страницы в этой же области должен случайным образом выводиться другой товар из данной категории . Т.е. некий рандомный вывод одного из товаров в нужной области (завёрстана).

2. На странице оформления заказа (макет korzina.jpg) при наличии у выбранных товаров (верхняя таблица) доступных для заказа Рекомендуемых товаров, необходимо их выводить в таблице под заказанными товарами. При нажатии на ссылку "+" выбранный рекомендуемый товар должен (желательно, без перегрузки страницы - AJAX) добавляться в корзину, соответственно происходит пересчет итоговой суммы заказа.

3. Если это возможно с недезенденными системными файлами, просьба дополнительно оценить доработку модуля "Управление блоками" в админке. По дефолту название любого блока в админке выводится в пользовательской версии сайта хэдером.

Задача: добавить в свойства блока дополнительное поле типа "Название для админки", которое будет выводиться только в ней, т.к. сейчас приходится оставлять поле названия некоторых блоков в админке незаполненным, чтобы оно не мешало зашитому в шаблоне блока хэдеру.