Установить компонент JomSocial + тему на Джумлу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок161 просмотр

Установить JomSocial(компонент, плагины, модули) + тему на джумлу 1.5.7

Joomla
15 лет назад
3_a_k_a_z
Виталий 
52 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

nightguards
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад