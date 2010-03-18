Сверстать простой шаблон на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки208 просмотров

Имеется шаблон PSD. Его нужно натянуть на вордпресс.

Нужен самый обычный блог. Посты будут включать графику видеоролики с ютуба и текст. Писать посты может только человек из категории АДМИН и Модератор

Остальные могут только зарегистрироваться и комментировать.

Важная особенность: Каждый зарегистрированный пользователь должен сам выбрать и загрузить аватар.

И должна быть категория неких VIP-пользователей, который могут точно так-же по правам только комментировать, но у них будут больше аватары, и текст другого цвета и жирнее (это будет ответчик на вопросы пользователей. Людей в эту группу может добавлять только АДМИН).

Комментарии при цитировании или ответе конкретному человеку должны быть вложенными.

WordPress
15 лет назад
freethought
Александр 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня
Замечательный исполнитель. В короткие сроки выполняет работу и очень качественно. Любые замечания исправляет молниеносно и ответственно.
Отличный и понимающий заказчик, оплату получил в срок, сразу после проверки работы.

Заявки фрилансеров

operatino
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад