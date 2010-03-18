Сверстать простой шаблон на wordpress

Имеется шаблон PSD. Его нужно натянуть на вордпресс.

Нужен самый обычный блог. Посты будут включать графику видеоролики с ютуба и текст. Писать посты может только человек из категории АДМИН и Модератор

Остальные могут только зарегистрироваться и комментировать.

Важная особенность: Каждый зарегистрированный пользователь должен сам выбрать и загрузить аватар.

И должна быть категория неких VIP-пользователей, который могут точно так-же по правам только комментировать, но у них будут больше аватары, и текст другого цвета и жирнее (это будет ответчик на вопросы пользователей. Людей в эту группу может добавлять только АДМИН).

Комментарии при цитировании или ответе конкретному человеку должны быть вложенными.