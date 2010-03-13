Поправить хак покупки без регистрации.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка193 просмотра

Нужно поправить код Интернет-магазина VirtueMart версия 1.0.15. Джумла 1.0.15 Lavra.

Короче, установлен магазин, товар вбит и все работает, но заказчик захотел сделать покупку товара без регистрации, чтож и такое возможно. Был установлен хак "Покупки без регистрации" и никаких ошибок кроме одного сообщения а именно: "У Вас нет прав для просмотра этого ресурса. Вы должны зайти как пользователь.". Т.е. именно то что выполняет данный хак и не работает! Знаю, что решается очень не сложно, где то нужно поправить права на доступ, но где не могу найти...

Предпочтение отдается только профи работающими с CMS Joomla и непосредственно с VirtueMart.

Адрес сайта: http://100masel.ru

Joomla
15 лет назад
DAC
49 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

thecool
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Очень адекватный исполнитель, сделал все очень быстро и четко. Знает свое дело без лишних вопросов и не пропадает как некоторые! Я очень доволен, рекомендую всем! Впредь буду обращаться незамедлительно.
Очень приятный и ответственный заказчик. Чётко поставил задание. И после выполнения незамедлительно оплатил в полном размере. Было приятно работать. С большим удовольствием продолжил бы сотрудничество!

Заявки фрилансеров

thecool
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад