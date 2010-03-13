В данный момент www.longri.ru надо доработать virtuemart вид и функционал до (архив во вложении ) по моим прикидкам необходимо: 1 главная страница: 8.4.1 Меню ...
Поправить хак покупки без регистрации.
Нужно поправить код Интернет-магазина VirtueMart версия 1.0.15. Джумла 1.0.15 Lavra.
Короче, установлен магазин, товар вбит и все работает, но заказчик захотел сделать покупку товара без регистрации, чтож и такое возможно. Был установлен хак "Покупки без регистрации" и никаких ошибок кроме одного сообщения а именно: "У Вас нет прав для просмотра этого ресурса. Вы должны зайти как пользователь.". Т.е. именно то что выполняет данный хак и не работает! Знаю, что решается очень не сложно, где то нужно поправить права на доступ, но где не могу найти...
Предпочтение отдается только профи работающими с CMS Joomla и непосредственно с VirtueMart.
Адрес сайта: http://100masel.ru
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