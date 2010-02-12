Установка на cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт17 заявок256 просмотров

Доброго времени суток коллеги. Есть дизайн сайта(визитка), необходимо выбрать cms, сверстать, прикрутить к хосту и повесить диз. Цена и сроки от вас.+ примеры работ.

15 лет назад
alexeigro
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров