alexeigro

Алексей Гросул alexeigro

 
35 летМолдова/Кишинев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web and Mobile Projects

http://alikdesigner.tilda.ws/

http://www.weblancer.net/users/alexeigro/portfolio/

mail: [email protected]

skype: alekseigrosul

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Omelic
58 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$70
6 баллов
9 лет назад
Редизайн сайта
Хорошая работа, рекомендую
Нормально поработали
Ответный отзыв
comp03com
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Дизайн фильтра
Задачу понял не сразу, но в итоге сделал все качественно.
Нормальный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Triazepin
Сергей 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта магазина
Работа выполнена качественно. Учитывались все пожелания до получения нужного результата
Хороший заказчик, быстро и понятно все описала.С оплатой тоже не тянул.Рекомендую!
Ответный отзыв
Liritas
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$80
10 баллов
14 лет назад
Редизайн интернет-магазина
Задание выполнил в полном объеме и даже немного больше - добавил скрипты в нарезку html. Срок затянул, но в остальном все отлично!
Замечательный заказчик.Полностью изложил суть работы.Быстро принимал решения по доработке.Сотрудничеством остался очень доволен.
Ответный отзыв
maranelloA
43 годаИталия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Создать gif баннер
Мастер своего дела! Отличный специалист. Выполнил работу качественно и раньше срока. Рекомендую как отличного специалиста!
Хороший заказчик, быстро и понятно все описала.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $200
от 3 дней
#453