Web and Mobile Projects
http://www.weblancer.net/users/alexeigro/portfolio/
mail: [email protected]
skype: alekseigrosul
Портфолио
- Smart Home - real estate agency logo130 просмотров
- Moon Travel agency104 просмотра
- Clickadu134 просмотра
- Redenom135 просмотров
- Maranga logo100 просмотров
- Likets136 просмотров
- Redenom.com / Sign In/Sign Up135 просмотров
- ArtMine109 просмотров
- HR-PROFI124 просмотра
- Art Mine173 просмотра
- Luxochim logo198 просмотров
- RoadSystems238 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
6 баллов
9 лет назад
Хорошая работа, рекомендую
Ответный отзыв
Нормально поработали
$15
10 баллов
9 лет назад
Задачу понял не сразу, но в итоге сделал все качественно.
Ответный отзыв
Нормальный заказчик. Рекомендую.
$80
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно. Учитывались все пожелания до получения нужного результата
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро и понятно все описала.С оплатой тоже не тянул.Рекомендую!
$80
10 баллов
14 лет назад
Задание выполнил в полном объеме и даже немного больше - добавил скрипты в нарезку html. Срок затянул, но в остальном все отлично!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик.Полностью изложил суть работы.Быстро принимал решения по доработке.Сотрудничеством остался очень доволен.
$1
10 баллов
15 лет назад
Мастер своего дела! Отличный специалист. Выполнил работу качественно и раньше срока. Рекомендую как отличного специалиста!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстро и понятно все описала.
Дизайн сайтов
5 отзывов
от $200
от 3 дней
#453