Редизайн сайта

$120
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок455 просмотров
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Нужно сделать редизайн сайта, без верстки www.imunotehnomed.md

Дизайн сайтаРедизайн сайта
15 лет назад
Omelic
58 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранные исполнители
alexeigro
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$70
1 день
Хорошая работа, рекомендую
Нормально поработали
DH-Group
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
15 лет назад
$75
3 дня
Хорошая работа, рекомендую
Заказчик сейчас, спустя шесть лет, написал отзыв к проекту созданному в 2009м году. Проект был не утвержден (не понравился стиль макета), и не оплачен соответственно. Оплату за не утвержденную работу мы не берем.
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