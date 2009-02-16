Разработка макета сайта (для молодых дизайнеров)

$20
Дизайн сайтовЗакрыт36 заявок1575 просмотров
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#1$

Разработать дизайн сайта на основе существующего.

Конкурс для молодых дизайнеров.

Желательно:

-минималистичный дизайн

-серый и синий цвета

Победителю:

-20 $

- все что причитается от заказчика в профиль дизайнеру

15 лет назад
timurShneider
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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