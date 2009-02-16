Дизайн интернет-магазина мототехники

www.leanaschool.com Не меняя шаблон сделать новый дизайн, вставить новые картинки такого же размера и изменить цвета бэкграунда и рамок. Предпочтительно розово-сириневые-белые цвета. Также поменять название sSkinDoctor на Ароматерапия. Тема картинок - цветы, растения. Дизайн нужно сделать ...
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Нужен дизайн сайта для магазина мототехники: Мотоциклы, мопеды, ATV, аквабайки, снегоходы и т.д.
Пожелание заказчика - оформление в стиде комп. игр типа NFS Most Wanted, Сникерс-Урбании (граффити, рваные фоны).
Оплата только за готовый вариант (JPG с вашей защитой).
Подробности ICQ 251479123
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